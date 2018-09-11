برشلونة ينافس بايرن ميونيخ لضم نجم فرنسا

ماجد محمد(صدى):

قدم المدافع الدولي الفرنسي بنيامين بافار خلال العامين الماضيين مستويات كبيرة مع فريقه شتوتغارت الألماني، وسُلطت عليه الكثير من الأضواء بعد دوره الكبير في فوز منتخب ” الديوك ” بمونديال روسيا 2018، ما جعل العديد من أندية العالمية الكبرى تتنافس للحصول على خدماته.

وكان يعد بايرن ميونيخ أقرب المرشحين للفوز بالمدافع الشاب، لكن تقارير لوسائل إعلام إسبانية كشفت أن العملاق الإسباني برشلونة دخل على الخط للفوز به.

ويتضمن عقد بافار مع شتوتغارت، الذي يدافع عن ألوانه منذ 2016، بنداً يسمح له بالرحيل في عام 2019 مقابل 35 مليون يورو، ما يجعل المدافع الشاب غاية منشودة لهذه الأندية، كما ينص العقد على رفع هذا المبلغ في حال بلوغ شتوتغارت منافسات دوري الأبطال، لكن نظراً لبداية النادي الألماني المتعثرة في المنافسات المحلية فإن هذا الخيار يبقى بعيداً عن الواقع.

وعلى الرغم من أن بافار نفى مؤخراً توقيعه عقداً أولياً مع بايرن ميونخ الألماني، لكن البافاري مايزال أبرز المهتمين بالمدافع الفرنسي، وهو ما لمح له المدير الرياضي لنادي شتوتغارت ميكائيل ريشكه في مقابلة مع إحدى القنوات الرياضية الرياضية، قائلاً: ” في الموسم المقبل سيلعب بنيامين بافار في واحد من أكبر خمس أندية أوروبية، هذا مؤكد، لكن يوجد عدد كبير من المهتمين بالحصول على خدماته، وبدأت المحادثات حول ذلك مبكراً ” ، مضيفا : ” يمكنني أن أتصور أن لبايرن فرصاً جيدة للفوز بخدمات بافار ” .

فيما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى تواصل وكيل بافارد تواصل مع مسؤولي النادي الكاتالوني، ورغم أن برشلونة أرجأ اهتمامه باللاعب الفرنسي بعد ضمّ قلب الدفاع كليمنت لينغليت من أشبيلية الإسباني هذا الصيف، إلان المدير الرياضي بالنادي إيريك أبيدال ما يزال متمسكاً ببافارد في سعيه لترميم خط دفاعه، قائلاً إنه من أكبر المعجبين بأسلوب لعب مواطنه الفرنسي وتطوره بعد أن نال الإعجاب بهدفه في مرمى الأرجنتين في الدور ثمن النهائي من المونديال .