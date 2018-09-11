هبوط طائرة اضطراريا ًبمطار حائل بعد تعرض طفل لنزيف

علي العنزي(صدى):

هبطت طائرة قادمة من القاهرة للشارقة اضطرارياً في مطار حائل، إثر إصابة طفل بالغ من عمر 5 سنوات على متنها بنزيف شديد بالفم .

وتفصيلا؛ تلقى برج مراقبة مطار حائل إشارة من قائد طائرة، قادمة من القاهرة، وفي طريقها إلى الشارقة، يطلب إحضار طبيب وسيارة إسعاف، لتعرض راكب ٥ سنوات ، لوعكة صحية، حيث تم السماح له بالهبوط وتوجه طاقم طبي إلى الطائرة.

وتبين تعرض الراكب لنزيف في الفم فتم نقله على سيارة الإسعاف، إلى مستشفى الملك خالد بحائل، والذي استقبل الحالة وكوّن فريقا طبيا بمتابعة مباشرة من مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري ،ومدير مستشفى الملك خالد بحائل الأخصائي سعود الشبلي، حيث عمل الفريق الطبي تدخلا طبيا ناجحا لإنقاذ حياة الطفل.