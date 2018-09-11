وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأوضح المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول عناية مركزة، أخصائي طب قلب للكبار، أخصائي جراحة قلب أطفال، أخصائي جراحة قلب للكبار، أخصائي أول جراحة قلب للكبار، أخصائي أول طب قلب أطفال، طبيب أخصائي أول تخدير قلب، وأخصائي تدريب.

لمعرفة التفاصيل والتقديم أضغط هنــــا .