جامعية تسكن بعيدًا عن أهلها.. ما موقفها من ” حساب المواطن ” ؟

علي القحطاني (صدى):

وجَّهت طالبة جامعية، سؤالًا إلى حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن على موقع ” تويتر ” ، عن موقفها من التسجيل باعتبارها تسكن في منطقة بعيدة عن أهلها.

وردّ حساب خدمة العملاء قائلًا : ” بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 سنة إلى اقل من 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) بأسمك ” .