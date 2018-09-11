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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

اختفاء طفل من مستشفى والعثور عليه متوفى فوق سطحه

اختفاء طفل من مستشفى والعثور عليه متوفى فوق سطحه
عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن العثور على طفل تبلغ 5 أعوام من العمر متوفاه فوق سطح مستشفى في الرياض.

وأوضحت المصادر، أن الطفل كان برفقة والدته في المستشفى، إلا أنه اختفى مساء أمس ولم يتم العثور عليه إلا بعد نحو 5 ساعات من البحث عنه.

وأشارت إلى أن شرطة الرياض تحقق في الواقعة مرجحة احتمال وجود شبهة جنائية ورائها، فيما تم عرضه على الطبيب الشرعي اليوم الثلاثاء.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 1 ساعة

الشبهات الجنائية ضد الاطفال في العادة يكون ورائها نساء بدافع الغيرة والحسد والحقد

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
…….
العثور على طفل يبلغ مش تبلغ

[ عدد التعليقات: 3947 ] نشر منذ 55 دقيقة

لا حول ولاقوة الابالله خمس ساعات بحث وين الكاميرات؟؟؟ وين أهل الطفل ؟؟؟المفروض حتى دقيقه مايغيب عن العين و بعمر ٥سنوات وش عرفه بمكان السطح إهمال من كِلا الطرفين الله المستعان

[ عدد التعليقات: 18565 ] نشر منذ 26 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العليم،،

إنا لله وإنا إليه راجعون..

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