اختفاء طفل من مستشفى والعثور عليه متوفى فوق سطحه

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن العثور على طفل تبلغ 5 أعوام من العمر متوفاه فوق سطح مستشفى في الرياض.

وأوضحت المصادر، أن الطفل كان برفقة والدته في المستشفى، إلا أنه اختفى مساء أمس ولم يتم العثور عليه إلا بعد نحو 5 ساعات من البحث عنه.

وأشارت إلى أن شرطة الرياض تحقق في الواقعة مرجحة احتمال وجود شبهة جنائية ورائها، فيما تم عرضه على الطبيب الشرعي اليوم الثلاثاء.