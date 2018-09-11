بالصور.. النحال ” فطاني ” يفقد الرقم القياسي في ” جينيس ” بسبب شد عضلي

عادل الحربي(صدى):

لم يصل النحال السعودي زهير فطاني صباح اليوم الثلاثاء، إلى الرقم العالمي المسجَّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو 63.7 كيلو، بارتداء أثقل عباءة من النحل، بسبب شد عضلي.

وقال النحال فطاني عضو مجلس إدارة جمعية نحالي مكة المكرمة، إنه تمكن من جمع 49 كيلو من النحل، أي ما يعادل 343 ألف نحلة، إلا أنه لم يصل للرقم القياسي المسجل هو 63.7 كيلو، مرجعا السبب إلى إصابته بشد عضلي أثناء وقوفه.

وأضاف فطاني : كنت استهدف تغطية جسمي بأكثر من 100 كلجم من النحل لخوض التجربة وارتداء أثقل عباءة من حوالي 700 ألف نحلة كانت ستغطي كامل جسمي لولا الإصابة.