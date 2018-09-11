” زيدان ” يحدد قائمة لاعبين للانتقال معه إلى مانشستر يونايتد!

ماجد محمد(صدى):

أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان وضع قائمة من اللاعبين الذين يرغب في ضمهم إلى مانشستر يونايتد في حال تولى مهمة تدريب الفريق خلفًا لجوزيه مورينيو.

وأوضحت التقارير، أن القائمة تضم الألماني توني كروس من ريال مدريد، والإسباني تياغو ألكانترا من بايرن ميونخ، والأوروغواني إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان والكولومبي خاميس رودريغيز المعار إلى بايرن من ريال مدريد.

وفيما يخص قائمة اللاعبين، فقد ذكرت التقارير أن هناك صعوبة في انتقال كروس إلى مانشستر، لأنه مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2022، وقيمته في سوق الانتقالات تصل إلى 80 مليون يورو.

وبشأن تياغو ألكانترا، فإن عقده مع بايرن ينتهي في 2021، وتصل قيمته في سوق الانتقالات إلى 60 مليون يورو، أما كافاني فتصل قيمته إلى 60 مليون يورو أيضاً.

يذكر أن مورينيو يحقق نتائج سيئة مع الشياطين الحمر، إذ يحتل النادي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، و تعرض مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى موجة انتقادات، دفعت بالبعض إلى الحديث عن احتمال استبداله بزين الدين زيدان خلال الأيام المقبلة.