المطلق يوضح حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد

حمود العنزي (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق إنه يجوز التهنئة بالعام الهجري الجديد، مبينا أنها من مباحات القول والدعاء ولكنها ليست سنّة.

وقال ” المطلق ” في برنامج فتاوى على القناة السعودية الاولى اليوم،مجيبًا عن حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد: ” ليس هناك ما يدل على المنع من التهنئة لكن يجب أن يعرف الناس انها لم تثبت عن النبي ﷺ، مضيفا إنها من مباحات القول والدعاء التي تقوي الاخوة وتفتح القلوب وتمكن المودة فيها “.

وأكد: ” أن كل كلام يدعو به المسلم لأخيه ويزيد به المودة في قلبه فهو جائز ومشروع ، لكن لا نقول للناس إنه سنّة عن النبي ﷺ، لافتا إلى إنه إذا قال لك أحد مبروك بالسنة الجديدة أو سنة طيبة ومثل ذلك قول جمعة مباركة، فأنت ترد عليه عملاً بقوله تعالى: ” وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ” .