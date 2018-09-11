” النقل ” تحذر مستخدمي طريق المدينة – مكة من عاصفة ترابية

نايف السالم(صدى):

حذرت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، مستخدمي طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع ” الهجرة “، من وجود عاصفة ترابية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية ، لسلامتكم جرى التنوية.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرارهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها، غدًا الأربعاء.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك .