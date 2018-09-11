” التجارة ” تحدد شرطًا للراغبين في الاستيراد بغرض التجارة

نايف السالم(صدى):

حدَّدت وزارة التجارة والاستثمار، شرطًا لمن يرغب في الاستيراد بغرض التجارة.

جاء ذلك في في ردّها على أحد المغردين، الذي قال في سؤاله : ” فتحت سجل تجاري وأنا ابيه سجل استيراد من الصين ماكان عندي خيار في السجل لهالشي ” .

وقال الوزارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” حتى تتمكن من الاستيراد بغرض التجارة يجب أن يحتوي سجلك التجاري على نشاط التجارة أو البيع للمنتجات المراد استيرادها كما يمكنك إصدار السجل التجاري الكترونياً عبر رابط الخدمة: هنـــا