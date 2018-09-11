الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق غدا

تركي السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها ) كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق (المدينة المنورة ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك ) .

وأورد التقرير أن الرؤية الافقية تتأثر بالعوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض ،كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية والفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر .