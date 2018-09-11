وظائف شاغرة في المدينة الطبية بعسير

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء على برنامج التشغيل الذاتي، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس درجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن وظائف الجامعة تأتي وفق المسميات التالية :موظف موارد بشرية للرجال، موظف إدارة مالية للرجال، موظف إدارة ميزانية للرجال، موظف مشتريات للرجال، موظف إدارة المتابعة للرجال، موظف شؤون قانونية للرجال، مشرف موارد بشرية للرجال.

كما تضمنت الوظائف : مهندس شبكة وأنظمة تقنية المعلومات للرجال، موظف إدارة المتابعة للنساء.

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