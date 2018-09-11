جوازات الباحة تدعو المقيمين لتسجيل الخصائص الحيوية لمرافقيهم من الأطفال

الباحة(صدى):

دعت جوازات منطقة الباحة, الوافدين المقيمين بالمنطقة إلى أهمية تسجيل الخصائص الحيوية ” البصمة ” للمرافقين من أبنائهم لمن بلغ أعمارهم السادسة فأكثر مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وأكد مدير جوازات منطقة الباحة الكلف العقيد منصور بن أحمد الغامدي, ضرورة إجراء الخصائص الحيوية لمرافقي كل وافد بلغت أعمارهم السادسة فأكثر حيث يتوجب عليهم مراجعة أقرب إدارة للجوازات بالمنطقة لأخذ الخصائص الحيوية لهم, لا سيما وأن ذلك أصبح متطلب لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحله لأخرى والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم بالمنطقة في هذا الجانب.

وأضاف العقيد الغامدي: أن إصدار جوازات مستقلة للمرافقين أصبح مطلباً وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جوازات والديهم حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بالحصول على جواز سفر مستقل.