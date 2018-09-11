بالفيديو.. ” الوليد للإنسانية ” تدعم كريم بـ 100 سيارة لتمكين المرأة من العمل كـ ” كابتنة “

علي القحطاني (صدى):

كشف الأمير الوليد بن طلال، عن دعم مشروع تمكين النساء السعوديات للعمل سائقات في شركة كريم من خلال تسليم الدفعة الأولى من 100 سيارة للشركة.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : دعم الوليد للإنسانية للمرأة السعودية يمتد ليشمل 100 سيارة لـ Careem KSA ليتم استعمالها في برنامج كابتنة.

وقامت شركة الوليد للإنسانية بتوزيع السيارات على الكباتن وذلك من قبل الأميرة لمياء آل سعود.