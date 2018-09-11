تقييم الحوادث باليمن: الفريق لديه الشجابه للاعتراف بالخطأ ويتمتع بالاستقلالية

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لفريق تقييم الحوادث باليمن، منصور أحمد المنصور، أن الفريق يتمتع بالاستقلالية ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الفريق لن يقوم بالرد على أي تقارير بشأن آلية العمل لرصد الانتهاكات، مؤكدًا أنه على علم تام بأن هناك منظمات تتابع تقاريره التي يصدرها.

وأوضح، أن الفريق بتبع منهجية القانون الإنساني الدولي، وأن قراراته لا تأتي عن تخمين أو تشكيك، كما أن الفريق لديه الشجاعة للاعتراف بالخطأ في حال تم ارتكابه.

وتابع: أؤكد أننا في منظومة واحدة لرصد الانتهاكات التي قد تحدث في اليمن، مؤكدًا على خلو الجسر بين صنعاء وإب من المدنيين لدى استخدامه في إشارة إلى الضربات الجوية.