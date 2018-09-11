” مدني الرياض ” يطلق حملة السلامة الوقائية للمباني العالية

محمد السعران(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض الْيَوْم حملة السلامة الوقائية للمباني العالية حيث دشّن مدير الدفاع المدني بمنطقة بالرياض اللواء سعد الراجح، ‏انطلاق الحملة، مقدمًا كلمة توجيهية للضباط والأفراد المشاركين، و تشمل الحملة كافة المباني المرتفعة في مدينة الرياض، ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة، والحماية من الحريق، ورفع مستوى السلامة في تلك المواقع لضمان سلامة الأرواح والممتلكات كما تهدف الى حث المختصين بأعمال السلامة في هذه المنشآت ، للسعي نحو تحقيق معايير السلامة بنسب عالية ، لتتجاوز مواقعهم اختبارات الفحص التي سوف تجرى من قبل مجموعة من ضباط السلامة المختصين كما تشارك فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب، وذلك لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المنشآت ، وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بتلك المباني بمعالجة الملاحظات ان وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الجميع وان تظل أبراجنا أمنة بأذن الله.