” تميم ” يختفى منذ أيام.. وسياسيون: في قبرص يلتقي الإسرائيليين

طلال الضوي(صدى):

لا يعرف القطريون أين أميرهم وفي أي دولة، منذ أن غادر ألمانيا الاتحادية قبل أربعة أيام، وبينما يتسائل الشعب عن مكان وجود تميم بن حمد، الذي لم يصل إلى قطر حتى الآن، فإن هناك أنباء تم تداولها أنه في جزيرة قبرص حيث يلتقي مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وتسائل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” أين اختفى تميم ” ، ويبحثون عن إجابات لعلامات استفهام كثيرة، في الوقت الذي غرَّدت فيه وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الجمعة الماضية بأن تميم غادر برلين، لتصبح هذه التغريدة أخر نبأ يعرفه القطريون عن مكان تواجد أميرهم، حيث إن الوكالة لم تنشر أخبار تفيد بوصوله وإنما بعض البرقيات استقبلها أو أرسلها فقط.

من جانبه، قال المحلل السياسي خالد الزعتر في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” أمير قطر غادر ألمانيا منذ 3 أيام، ولم يصل قطر، وموقع كالة الأنباء القطرية لم تورد حتى اللحظة أي خبر يتعلق بوصوله للدوحة، وهذا يؤكد الأنباء التي تتحدث عن وصوله الى قبرص في زيارة سرية للاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين ” .

كما تسائل المحلل السياسي والإستراتيجي، أمجد طه قائلًا : ” هل صحيح أن أمير نظام قطر وصل مساء أمس الساعة ٧:٤٠م الى قبرص في زيارة سرية واجتمع من خلالها مع مسؤولين في إسرائيل؟ هل؟ وهل؟ ” .

كما أوضح المعارض القطري، محمد الكواري: ” موجود (تميم) في قبرص بزيارة سرية يلتقي خلالها مسؤولين صهاينة ” .

يذكر أن تقارير إعلامية عبرية، كانت قد ذكرت في وقت سابق أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سرًا في قبرص، وكذلك كشفت التقارير، عن لقاء سري آخر بين ليبرمان ومبعوث قطر في غزة محمد العمادي بقبرص.