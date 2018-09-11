أمير منطقة الرياض يستقبل وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكرواتية السعودية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكرواتية السعودية يتقدمهم رئيس اللجنة من الجانب الكرواتي بريدراغ ماتيش.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة, كما جرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد الموضوعات.

حضر الاستقبال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكرواتية السعودية من الجانب السعودي الدكتور عبدالله بن حمد الحربي.