صدمة عروس.. تفاجأت بوفاة عريسها بعد ساعات قليلة من زفافهما

لندن(صدى):

دخلت عروس بريطانية، تبلغ من العمر 35 عامًا، في حالة من الصدمة الشديدة بعد أن فوجئت بوفاة عريسها بعد مرور ساعات قليلة على حفل زفافهما، حيث توفى الزوج في مكان شهر العسل بأحد فنادق مدينة ” لينتون ” الأمريكية.

ورثت العروس وتدعى ” كلير ” ، زوجها المتوفي ” داني ” صاحب الـ 37 عامًا بكلمات موجعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة: ” يوم الجمعة كان أسعد أيام حياتي.. تزوجت من الرجل الأفضل.. الأكثر صدقًا ومرحًا.. الأروع والأحب على الإطلاق ” .

واستطردت العروس: ” كان ذلك اليوم فرصة للقاء أفراد الأسرة والأصدقاء ومناسبة للحب والضحك.. لم نكن لنطلب المزيد، في قلبي الآن شرخ لا يمكن ملؤه أبدًا.. لا أعرف كيف يمكنني أن أعيش من دونك يا زوجي الرائع ” .

وكان هناك قصة حب جمعت ” داني ” وعروسه ” كلير ” استمرت لمدة 7 سنوات، والغريب في الأمر أن الزوج كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض.