” الجبير ” يؤكد على استمرار دعم المملكة للقضية الفلسطينية

عادل الحربي(صدى):

جدد وزير الخارجية عادل الجبير، تأكيده على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة، مؤكدًا أنها من أهم القضايا.

وأوضح ” الجبير ” خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن المملكة تؤيد كافة الجهود الداعمة للأونروا وترفض المسلسل بوضع القدس التاريخي.

وعن الوضع اليمني، أكد أن المملكة مستمرة في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين اليمنيين، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية لم تستجب لدعوات المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي في جنيف.