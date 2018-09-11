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الزكاة والدخل: التبرعات للمؤسسات الخيرية من المصاريف جائز الحسم من الوعاء

الزكاة والدخل: التبرعات للمؤسسات الخيرية من المصاريف جائز الحسم من الوعاء
علي القحطاني (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أن التبرعات للمؤسسات الخيرية من المصاريف جائز الحسم من وعاء الزكاة؛ حيث جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين.

وسأل المواطن ” سعود الحسناني ” حساب خدمة العملاء للزكاة والدخل على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” تم تقديم إقرار الزكاة وتم حسابها فهل التبرعات للجمعيات الخيرية ممكن تحسب وتخصم من قيمة الزكاة الواجب دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل. ”

وأجاب الحساب، قائلًا: ” عزيزي سعود، تعتبر التبرعات للمؤسسات الخيرية من المصاريف جائز الحسم من وعاء الزكاة للمكلفين ممن يمسكون حسابات نظامية متى قدمت المستندات الثبوتية المؤيدة لها. ”

وأضاف: ” ويمكنك الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة (المصاريف التي يجوز حسمها) من لائحة الزكاة التنفيذية عبر الرابط التالي:
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