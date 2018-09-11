الزكاة والدخل: التبرعات للمؤسسات الخيرية من المصاريف جائز الحسم من الوعاء
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أن التبرعات للمؤسسات الخيرية من المصاريف جائز الحسم من وعاء الزكاة؛ حيث جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين.
وسأل المواطن ” سعود الحسناني ” حساب خدمة العملاء للزكاة والدخل على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” تم تقديم إقرار الزكاة وتم حسابها فهل التبرعات للجمعيات الخيرية ممكن تحسب وتخصم من قيمة الزكاة الواجب دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل. ”
وأجاب الحساب، قائلًا: ” عزيزي سعود، تعتبر التبرعات للمؤسسات الخيرية من المصاريف جائز الحسم من وعاء الزكاة للمكلفين ممن يمسكون حسابات نظامية متى قدمت المستندات الثبوتية المؤيدة لها. ”
وأضاف: ” ويمكنك الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة (المصاريف التي يجوز حسمها) من لائحة الزكاة التنفيذية عبر الرابط التالي:
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