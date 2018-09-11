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” الجوازات ” توضح إمكانية سفر الأطفال بموجب كرت العائلة

” الجوازات ” توضح إمكانية سفر الأطفال بموجب كرت العائلة
علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، الإجراءات المتبعة لسفر أطفال إلى الدولية الخليجية، وهل يمكن استخدام ” كرت العائلة “؟.

وأكدت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ردًا على استفسار مواطن، أن سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر، ولكن يجب إصدار جواز سفر مستقل.

وأضافت أنه لمن هم دون الـ15 عامًا يتم حجز موعد عبر منصة ” أبشر ” بهوية ولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات، لافته إلى أن المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي هنا

وكان أحد المواطنين تسائل حول إمكانية استخدام سفر الأطفال بموجب كارت العائلة، قائلًا ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لدي طفلين عمر الاول ١٢سنة والثاني ٨ سنوات ونرغب السفر الي دبي هل يسافرون بموجب كرت العائلة ام ما هو الاجراء المناسب وشكراً “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1876 ] نشر منذ 16 دقيقة

شكرا على ال _10_بيه والتوضيح!

[ عدد التعليقات: 1876 ] نشر منذ 15 دقيقة

شكرا على ال _10_بيه والتوضيح!

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