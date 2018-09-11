بالفيديو.. ” جمعية الأمراض المعدية ” تحذر من كورونا: مازال في المملكة

علي القحطاني (صدى):

حذر مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية بجدة الدكتور نزار باهبري، من وجود فيروس ” كورونا ” في المملكة، وذلك بعد وفاة شخصين وإصابة في مدينة بريدة الأسبوع الماضي.

وأوضح ” باهبري ” أن الفيروس لايزال متواجدا في المملكة، لكنه يظهر في مواسم تكاثر الفيروسات، قائلا ” علينا باستمرار تذكر وجود فيروس كورونا وإمكانية انتشاره، وعلى الأطباء والمجتمع أخذ احتياطاتهم “.

كما أشار إلى أن الإبل ما تزال المصدر الأول لانتشار الفيروس، مطالبصا مربي الإبل بالاهتمام بها عند ملاحظة أعراض الإنفلونزا للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن أقسام الطواريء لها دور كبير جدًا في مواجهة الفيروس، لافتًا إلى أنه على الأطباء الحرص على عدم تكدس غرفة الطواريء والإسراع بفحص وفرز المرضى.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت تسجيل حالتي وفاة وإصابة بمرض فيروس ” كورونا ” خلال الأسبوع الماضي في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

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