أكيورا ILX تنطلق كموديل 2019 بلمسات داخلية وخارجية مختلفة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

استوحت أكيورا ملامح الموديل التجريبي Precision Concept الذي قدمته منذ عامين لتقدمه في موديلات ILX 2019 الجديدة التي ستبدأ مبيعاتها في أكتوبر المقبل وتعتبر السيارة شقيق أكثر أناقة لسيارات هوندا سيفيك سيدان وتأتي بمصابيح أمامية ليد متعددة وبشبكة تهوية مميزة وتتوفر السيارة بباقة AcuraWatch بصورة قياسية التي توفر نظام التحكم في منع السيارة من مغادرة المسار وتحذير مغادرة المسار ونظام الكبح لمنع التصادم وتحذير من التصادم الأمامي ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت سرعة قابل للتكيف.

كما تم تطوير مقصوة السيارة الداخلية مع واجهة مستخدم مزدوجة بتصميم جديد واستجابة أسرع ونظام اندرويد وiOS , كما تأتي العجلات بتصميم جديد قياس 17 بوصة مع خمسة أذرع منفصلة وعجلات 18 بوصة لنسخةILX A-Spec والتي تتوفر كذلك بباقتي تكنولوجي وبريميوم مع شخصية وأداء أعلى وتميز في الداخل والخارج.

كما تميز A-Spec تطعيمات كرومية داكنة مع لمسات فضية جرافيتي في لوحة القيادة وشعار على عجلة القيادة بتطريز مختلف ودواسات ألومنيوم ومقاعد بجلد أحمر . وتتوفر السيارة بخمسة خيارات لونية تشمل أسود لؤلؤي ماجستيك وأحمر لؤلؤي بيرفورمانس وأبيض لؤلؤي بلاتينيوم وبرونزي كانيون وأزرق لؤلؤي أبيكس . وسيتوفر للسيارة محرك 2.4 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 201 حصان وناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات .