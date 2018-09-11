” التنمية العقارية ” يوضح الإجراءات المطلوبة للحصول على الدعم

عادل الحربي(صدى):

أوضح صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد عقدين يتم التوقيع عليهما لدى الجهة الممولة، الأول عقد الصندوق العقاري ” الخاص بدعم الأرباح “، والثاني عقد الجهة الممولة ” الخاص بالتمويل “.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول الإجراءات المطلوبة للدعم على الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية، قائلًا ” السلام عليكم نفذت العقد بناء ذاتي واستلمت الدفعة الأولى من بنك الراجحي ولم أوقع أي شي للدعم من الصندوق ماهو المطلوب للدعم “.