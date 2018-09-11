شاب يبحث عن فتاة من بين 246 أخريات يحملن نفس اسمها

أمستردام(صدى):

قابل الشاب الكندي، كارلوس زيتينا، فتاة من هولندا وتدرس في جامعة ” كاليغاري ” ؛ في إحدى الحانات وبعد انتهاء اللقاء بينهما تركت له رقم هاتفها ولكنه حينما حاول الاتصال بها اكتشف أن الرقم خاطئ.

وبدأ الشاب رحلة البحث عن ” نيكول ” ليرسل رسالة إلى 246 فتاة يحملن نفس الاسم بجامعتها، والتي جاء فيها: ” مرحبا، هذه رسالة عامة إلى كل فتاة تدعى نيكول، إذا كان هذا الوصف لا ينطبق عليك من فضلك تجاهلي الرسالة، وإذا كنت نيكول التي أبحث عنها ولا تريدين التحدث معي فلا مشكلة أيضا، وإذا كان اسمك نيكول وأنت من هولندا وتعتقدين أن نيتشه محبط أرسلي لي رسالة نصية. ”

وقررت الفتيات مساعدة الشاب، إذ نظم نحو 80 منهن لقاء للإعلان عن إمكانية البحث معه، وقمن بتدشين صفحة على ” فيسبوك ” حملت اسم ” نيكول من الليلة الماضية ” ؛ فيما كانت ” نيكول الحقيقية ” التي يبحث عنها لا تمتلك بريد إلكتروني مسجل في الجامعة، لذلك لم تصلها الرسالة؛ بينما عرفت بشأن كارلوس، بعد تدشين الصفحة وتواصلت مع الفتيات الأخريات؛ قائلةً إنها أعطته الرقم الخطأ عن غير قصد، وكانت سعيدة بالتواصل مجددًا معه.