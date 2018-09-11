بالفيديو.. ” تحدي الإخفاء ” يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

أماني الغامدي(صدى):

أثار تحدي جديد يسمى تحدي الإخفاء ” InvisibleChallenge ” جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث خاضه العديد من الشباب ويعتمد على خدعة سحرية مزيفة؛ لإقناع أحد الأشخاص باختفائهم.

وانتشر العديد من هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم ” invisiblechallenge ” ، ويلتزم المؤديون للتحدي بوضع بطانية على الشخص المزعوم، ثم التظاهر بقراءة بعض التعويذات السحرية وعند رفع البطانية، يتظاهر الجميع بعدم رؤية الشخص.

ومن أشهر هذه الفيديوهات، فيديو المدون الكويتي المشهور فهد العرادي، عندما حاول إقناع خاله بأنه اختفى فعليًا، حيث حقق الفيديو انتشارًا كبيرًا، بعد نسبة مشاهدات تخطت المليون.

يُذكرأن جاستين ويلمان البارع في مزج الخدع السحرية اللطيفة بدعابة مضحكة هو أول من ابتدع هذا التحدي، في فيديو عرضته شركة ” نتفليكس ” بعدما أقنع رجلا بأنه اختفى فعلا بعد خدعة سحرية.