مصرع وإصابة 9 أشخاص من بينهم أطفال إثر انفجار لغم بالجوف اليمنية

فهمي محمد(صدى):

شهدت منطقة معيمرة بمديرية المتون في محافظة الجوف اليمنية، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة من نوعها، استشهد فيها 5 أشخاص، وأصيب 4 من بينهم أطفال، وذلك نتيجة انفجار لغم بالقرب من هذه المنطقة.

جاء ذلك على يد العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، واستمرارًا لانتهاكاتها ضد اليمنيين.

وكانت مدفعية الجيش الوطني اليمني، قد تمكنت من تدمير مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في باقم، أمس الاثنين، وذلك بعد قصف مكثف على مواقعهم.