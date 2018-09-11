الإرهاق يبعد أحمد موسى عن تدريبات النصر استعدادا للفيصلي

نواف السالم(صدى):

شهدت تدريبات فريق النصر مساء أمس الاثنين، غياب الدولي النيجيري أحمد موسى عن المشاركة، وذلك استعدادًا لمباراة الفيصلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكان ” موسى ” قد عاد لصفوف فريقه أمس بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام سيشيل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

واستأذن اللاعب من الجهاز الفني للفريق لعدم إشراكه في المران الذي أقيم مساء أمس، وذلك لتعرضه للإرهاق، ووافقت إدارة الكرة على طلبه.

ومن ناحية أخرى، شارك المغربي نور الدين امرابط في تدريبات الفريق بعد عودته من معسكر منتخب المغرب، في انتظار الحارس الأسترالي براد جونز أن يشارك في تدريبات اليوم.