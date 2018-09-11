سحب رعدية ممطرة في سماء حائل وعسير

أبها(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بوجود سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار في منطقتي حائل وعسير؛ حيث أنها قد تؤدي إلى جريان السيول في عسير، ويشمل رجال ألمع، ومحايل، والمجاردة والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن بداية الحالة من الساعة الـ 15:30 من عصر اليوم الثلاثاء، وتنتهي في تمام الساعة الـ 1:00 من صباح الأربعاء؛ فيما يبدأ في عسير الساعة 15:30 من عصر اليوم، إلى الساعة 18:30 من مساء نفس اليوم.