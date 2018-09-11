9 وظائف شاغرة بصحة بيشة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على فئة ” مستخدم وسائق “، بدءً من اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضحت المديرية أن الوظائف تتمثل في ” 6 وظائف تحت مسمى مستخدم “، و” وظيفتين تحت مسمى حارس “، بالإضافة إلى وظيفة واحدة تحت مسمى سائق.

وأضافت أن الشروط المطلوبة لشغل وظيفة ” مستخدم ” هي:

1. مؤهل الابتدائي أو شهادة الكفاءة المتوسطة.

2. أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

والشروط المطلوبة لشغل لوظيفة ” سائق ” هي:

1. الحصول المسبق على رخصة قيادة عمومي سارية المفعول.

2. الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة في جميع الوظائف.

كما أشارت المديرية إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي هنا، ولن يقبل أي طلب ورقي أو مؤهلات غير مطلوبة.