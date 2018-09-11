رجل متوحش يقتل 8 فتيات وشاب ثم يخزن أجسامهم المقطعة بالثلاجة
ارتكب رجل ياباني الجنسية، جريمة بشعة من نوعها، حيث قام بقتل 8 فتيات ورجل، وتقطيع أجسامهم وتخزينها في ثلاجة وعدة صناديق، وذلك بعد أن تمكن من استدراجهم لشقته، بعد التعرف عليهم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
ومن جانبه، أقر المجرم ويدعى ” تاكاهيرو شيرياشي ” ، بجريمته، موضحًا أنه استخدم موقع ” تويتر ” كوسيلة للتعرف على الأشخاص الذين عبروا عن أفكار ” سوداوية ” .
وتمكنت الشرطة اليابانية من التوصل لحوادث القتل الذي ارتكبها هذا الرجل، وذلك حين كانت تبحث عن امرأة مفقودة وفتشت عنها بشقته، لتعثر على جثث الـ 8 فتيات والرجل بالثلاجة والصناديق.
فيما أكد الإدعاء العام الياباني، أن المجرم سيتم تحميله مسؤولية جرائمه، وذلك بعد خضوعه لاختبارات نفسية وعقلية، استمرت لمدة خمسة شهور.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا حول الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53830 ] نشر منذ 40 دقيقة
مجرم ..
,, نتفوه بمقص الاظافر ,,