رجل متوحش يقتل 8 فتيات وشاب ثم يخزن أجسامهم المقطعة بالثلاجة

طوكيو(صدى):

ارتكب رجل ياباني الجنسية، جريمة بشعة من نوعها، حيث قام بقتل 8 فتيات ورجل، وتقطيع أجسامهم وتخزينها في ثلاجة وعدة صناديق، وذلك بعد أن تمكن من استدراجهم لشقته، بعد التعرف عليهم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ومن جانبه، أقر المجرم ويدعى ” تاكاهيرو شيرياشي ” ، بجريمته، موضحًا أنه استخدم موقع ” تويتر ” كوسيلة للتعرف على الأشخاص الذين عبروا عن أفكار ” سوداوية ” .

وتمكنت الشرطة اليابانية من التوصل لحوادث القتل الذي ارتكبها هذا الرجل، وذلك حين كانت تبحث عن امرأة مفقودة وفتشت عنها بشقته، لتعثر على جثث الـ 8 فتيات والرجل بالثلاجة والصناديق.

فيما أكد الإدعاء العام الياباني، أن المجرم سيتم تحميله مسؤولية جرائمه، وذلك بعد خضوعه لاختبارات نفسية وعقلية، استمرت لمدة خمسة شهور.