التخطيط لإطلاق بطولة ثالثة للأندية الأوروبية

ماجد محمد(صدى):

أوضح أندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية إيكا ورئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” يخطط لإطلاق بطولة قارية ثالثة للأندية اعتبارًا من عام 2021 ، لافتًا إلى إنه من المنتظر موافقة اللجنة التنفيذية لليويفا على إطلاق البطولة.

وقال ” أنييلي ” ، مصرّحًا: ” انتظارًا لموافقة اللجنة التنفيذية لليويفا، جرى منح الضوء الأخضر لإطلاق بطولة ثالثة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأندية المتنافسة في البطولات القارية إلى 96، اعتبارًا من موسم 2021 / 2022 ” ؛ فيما تجتمع اللجنة التنفيذية لليويفا، التي تضم أنييلي في عضويتها، في 27 سبتمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن أوروبا كانت تشهد في الماضي ثلاث بطولات قارية للأندية إلى أن جرى إلغاء بطولة الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس في 1999؛ حيث تشارك الأندية أبطال الكؤوس حاليًا في بطولة الدوري الأوروبي.