بالصور.. أهالي ” بلقرن ” يشيعون جثمان الشهيد محمد القرني

نايف السالم(صدى):

شيع أهالي ” بلقرن ” اليوم بعد صلاة الظهر، شهيد الواجب الجندي محمد بن عيد مخفور القرني، بجامع الجوهرة بمدينة ” عفراء ” .

وعن جنازة الشهيد، تقدّم المصلين محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، ومدير شرطة بلقرن العقيد مبارك القحطاني، ومديري الدوائر الحكومية وعدد من زملاء الشهيد من وزارة الحرس الوطني وجمع من الأهالي.

تجدر الإشارة إلى أن جثمان الشهيد الجندي محمد بن عيد مخفور القرني، وصل صباح اليوم على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع، هبطت بساحة مهبط الحلا بمدينة عفراء شمال محافظة بلقرن.

يُذكر أن الجندي محمد القرني استشهد صباح أمس الاثنين على الحد الجنوبي وهو يدافع عن الوطن.