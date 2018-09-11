بعد زواجهما بـ 3 أيام فقط.. امرأة تتعدى على زوجها بالضرب والطعن بالمقص

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة المصرية، قيام امرأة بالتعدي على زوجها بالضرب، وطعنه باستخدام ” مقص ” ، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط على زواجهما.

وتقدم الزوج ببلاغًا ضد زوجته بقسم الشرطة بأكتوبر، مدعيًا أنها قامت بذلك نتيجة خلافات زوجية حادة بينهما بسبب قائمة المنقولات، واكتشافه خداعهم له وعدم شرائهم الأثاث المتفق عليه.

وأوضح الزوج، أنه حين طالب أهلها بضرورة الالتزام بشراء الأثاث، ثارت الزوجة وأصابتها حالة جنونية وقامت بتعنيفه والتعدي عليه بالضرب والطعن بـ ” المقص ” .

ومن جانبها، كذبت الزوجة ادعاءات زوجها، وتقدمت ببلاغًا أخر لإثبات موقفها، بعد تحريفه للواقعة التي بدأت بتعديه عليها ضربًا وحجزها بالمنزل، بعد خلاف وقع بينهما، بعد أن اكتشفت زواجه بأخرى وخداعه لها.

وبيّنت الزوجة، أنها حين طالبته بالطلاق، هددها بالقتل ممسكًا بالمقص، ورفض ذهابها لمنزل أهلها، وقام بإجبارها على التوقيع على شيكات خوفًا من مطالبتها بحقوقها، مما دفعها لطعنه في يده أثناء المشادة بينهما.

وأضافت الزوجة: ” زوجي أذاني بكل طريقة ممكنة، واعتدى على بالضرب حتى فقدت الوعى، ومارس كل أساليب التعذيب ضدي من ضرب وإهانة واعتداء جسدي، فدافعت عن نفسى وطعنته بالخطأ ” .

فيما قامت الزوجة بتحرير دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، مرجعة ذلك إلى بغضها العيش معه بعد إخفائه زواجه من أخرى عنها.