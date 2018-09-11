بالفيديو.. تحطم سيارة مواطن وسرقة محتوياتها بحفر الباطن
استيقظ ” مواطن ” بحفر الباطن على مفاجأة تحطم زجاج سيارته وسرقة محتوياتها؛ خلال توقفها أمام منزله.
وعن ذلك، قال ” المواطن ” : ” استوقفت سيارتي أمام منزلي الكائن في حي الفيحاء بمحافظة حفر الباطن، في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس، وترجلت منها إلى داخل المنزل ” .
وأوضح المواطن أنه عندما استيقظ في الصباح، قرر أن يستقل سيارته لقضاء احتياجاته اليومية، ورأى منظر تحطيم زجاج النافذة الأمية للسيارة، ووجد أن الجناة سرقوا استاندات كاميرات التصوير الخاصة به والفلاشات وأوراق ثبوتية مهمة تعود للمواطن.
من الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية باشرت الموقع ودوّنت محضرًا رسميًا بالحادثة وجرى رفع البصمات؛ تمهيدًا لملاحقة الجناة.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياساتر يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53830 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتخاف انت في ديرة ابن سعود ,,
,, سيسحبونه من اذانه بأقرب وقت .. طمن بالك ,,
.. وكل ربك واتكل عليه ,,