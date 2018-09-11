روبينيو يتهم ريال مدريد بقتل طموحه

طلال الغامدي(صدى):

اتهم اللاعب البرازيلي روبينيو، لاعب سيفاس سبور التركي الحالي وريال مدريد ومانشستر سيتي السابق، النادي الإسباني بقتل طموحه.

وأوضح ” روبينيو ” قائلًا: ” كان هدفي الرئيسي هو الانتقال إلى تشيلسي، حيث أن فيليب سكولاري قال إن بإمكاني إحداث الفارق معه، لأن فريقه لم يكن مبدعًا بما يكفي ” ، مضيفًا: ” لكن ريال مدريد صرف النظر عن انتقالي إلى تشيلسي، لأن لم يعجبهم قيام إدارة البلوز ببيع قمصان للفريق باسمي قبل أن تتم الصفقة. ”

وتابع: ” ريال مدريد كان مترددًا في السماح لي بالانتقال إلى نادٍ يلعب في دوري الأبطال خلال نفس الموسم، ولذلك انتقلت إلى مانشستر سيتي. “