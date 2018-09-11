رئيس الأهلي يرجع مستواهم أمام التعاون إلى ضعف الانسجام

طلال الغامدي(صدى):

أوضح ماجد النفيعي، رئيس الأهلي أن المستوى الذي ظهر به الفريق في أولى مبارياته بدوري الأمير محمد بن سلمان، أمام التعاون، إلى ضعف الانسجام بين اللاعبين.

وصرّح ” النفيعي ” قائلًا: ” لم يعد هناك مباراة سهلة في الدوري، فالمستويات باتت متقاربة، وليس هناك فرقا ضعيفة، والمشكلة التي تواجه جميع الأندية هذا الموسم، ومنها الأهلي، هي غياب التجانس. ”

وتابع: ” هناك 8 لاعبين أجانب في كل فريق، وأغلبهم جدد. في الأهلي لم يستمر سوى السومة وشيفو، وانضم إلينا 6 أجانب جدد، والمحليون كذلك بعضهم تغير، ولذلك نحتاج إلى الوقت كي تحدث عملية الانسجام، ومتفائلون بقدرة الجهازين الفني والإداري على تحقيق ذلك. “