رئيس الأهلي يرجع مستواهم أمام التعاون إلى ضعف الانسجام
أوضح ماجد النفيعي، رئيس الأهلي أن المستوى الذي ظهر به الفريق في أولى مبارياته بدوري الأمير محمد بن سلمان، أمام التعاون، إلى ضعف الانسجام بين اللاعبين.
وصرّح ” النفيعي ” قائلًا: ” لم يعد هناك مباراة سهلة في الدوري، فالمستويات باتت متقاربة، وليس هناك فرقا ضعيفة، والمشكلة التي تواجه جميع الأندية هذا الموسم، ومنها الأهلي، هي غياب التجانس. ”
وتابع: ” هناك 8 لاعبين أجانب في كل فريق، وأغلبهم جدد. في الأهلي لم يستمر سوى السومة وشيفو، وانضم إلينا 6 أجانب جدد، والمحليون كذلك بعضهم تغير، ولذلك نحتاج إلى الوقت كي تحدث عملية الانسجام، ومتفائلون بقدرة الجهازين الفني والإداري على تحقيق ذلك. “
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