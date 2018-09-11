الجامعة السعودية الإلكترونية تحصل على شهادات الآيزو العالمية بنظام استمرارية الأعمال

الرياض(صدى):

حصلت الجامعة السعودية الالكترونية على شهادات الآيزو العالمية، آيزو (27001 ISO) لنظام إدارة أمن المعلومات، وآيزو (ISO 20000) لإدارة خدمات تقنية المعلومات، وآيزو (22301 ISO) في مجال إدارة نظام استمرارية الأعمال.

وجاءت هذه النتائج لتؤكد نضج وفعالية النظم المتبعة في الجامعة الإلكترونية، حيث تحقق أعلى المعايير الدولية لأفضل الممارسات لإدارة خدمات تقنية المعلومات وأمنها واستمرارية الأعمال، من خلال تحديد المتطلبات اللازمة لتأسيس وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وتحسين وتوثيق والحماية من المخاطر والاستعداد الدائم لمواجهتها والحد من خطورتها، لاستمرارية الأعمال وإدارتها وحمايتها.

وبهذه المناسبة قدم مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى شكره وامتنانه لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على دعمه المتواصل للجامعة حتى حققت العديد من الإنجازات في وقت قياسي، كما قد شكره لوكيل الجامعة الدكتور إبراهيم المعيقل، وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور خالد المجلي، ومنسوبي عمادة تقنية المعلومات على تفانيهم وجهودهم المبذولة لإنجاز هذا المشروع والرقي بالجامعة.

وقال الدكتور عبدالله الموسى : لقد دأبت الجامعة على تحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها الإدارية والأكاديمية لتواكب أحدث التطورات العالمية، وتحقق أعلى معايير الجودة، كما عملت على تأهيل موظفيها للتناغم مع تلك التطورات.

وأضاف أن الجامعة تسعى لأن تكون منارة علمية تلبي حاجة الوطن لها، لا سيما مع النقلة التنموية التي نعيشها في ظل رؤية المملكة 2030، وما تمخض عنها من برامج ومبادرات وطنية تسعى إلى النهوض بالمملكة في مختلف المجالات.