بعد وصفها بـ ” الكراتين ” .. أسباب رفض المواطنين لمنتجات الإسكان

عادل الحربي(صدى):

تتعرض وزارة الإسكان، إلى موجة حادة من الانتقادات والشكاوى من قبل أعضاء مجلس الشورى والمواطنين، فيما يتعلق بمنتجاتها التي تقدمها للمواطنين.

وبعد وصف أحد أعضاء الشورى منتجات الإسكان بـ ” الكراتين ” ، كشف عدد من المواطنين أسباب رفض استلام المنتجات السكنية من الوزارة.

وتمثلت أسباب رفض استلام المواطنين للمنتجات السكنية في قلة الخيارات المتاحة وسوء التمويل وما يتعلق بها من قروض وفوائد، وصغر حجمها، وبعدها عن المرافق والخدمات، مؤكدين أن كل ذلك يزيد العبء على المواطن.

يُذكر أن أعضاء في مجلس الشورى هاجموا وزارة الإسكان، مشبهين مساكن الوزارة بـ ” الكراتين ” ، وسط مطالبات بتوضيح عدد المنتجات التي رفضها المواطنون وأسباب الرفض.

اقرأ أيضًا