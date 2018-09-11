للمرة الثانية.. نجل دياز يهدد مسيرته في المملكة

نواف السالم(صدى):

يتعرض المدير الفني للاتحاد الأرجنتيني رامون دياز، للكثير من الانتقادات في المملكة بسبب نجله ومساعده الشخصي إيميليانو.

وعادت الجماهير الرياضية في توجيه العديد من الاتهامات إلى ” إيميليانو ” من جديد، مؤكدين أنه يفسد عمل والده مع الاتحاد، خاصة بعد تعثر النادي في بداية مشواره بخسارة كأس السوبر، ومباراة افتتاح الدوري أمام الشباب.

وكان دياز أٌثيل من قيادة الهلال الموسم الماضي رغم اعتلائه صدارة الدوري، بسبب تدخل نجله في الأمور الفنية وتأثير علاقاته مع اللاعبين على تحديد من يشارك في تشكيل الفريق ومن يتم استبعاده، كما أكد الأمير نواف بن سعد.