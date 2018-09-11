توطين 60 ألف وظيفة و20 ألف ريال غرامة في حال مخالفة القرار
أبدى خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توقعاته بتوطين نحو 60 ألف وظيفة، والتي قد تزيد حسب حالة السوق والعرض والطلب، مشيرًا إلى أن مخالفة عدم الالتزام بقرار التوطين تصل إلى 20 ألف ريال.
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع المنشآت المخالفة التي تعمل في نشاط ملزم بالتوطين لكن بسجل تجاري ذي نشاط مختلف، أشار ” أبا الخيل ” إلى أن تلك المنشآت ستتم مخالفتها وتطبيق الغرامات والعقوبات عليها، كما هو موضح بالدليل الإرشادي المُعلن.
وأضاف: ” يسمح للوافدين بالوجود والعمل وفق نسبة الـ20% المسموح بها لعمال التحميل والتنزيل والنظافة، ونسبة الـ30% للوافدين الذين يعملون بالمهن والوظائف الأخرى في منفذ البيع، كما هو موضح في الدليل ” .
منصور[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 3 ساعات
ان اشهد شهاده لله ان كان تطبيق القرار صارم وجاد وتم الالتزام به فوالله لن تجد احد عاطل واتحدى على ذالك وسيتحسن دخل المواطن وتقل العنوسه (لان من يتكفل بالمال هو الشاب )وتزداد رغبة الشباب في العمل وترخص الائجارات سكنيه وتجاريه والخير قادم ان شاء الله بالشباب الطموح والرجال المخلصه ..
((((رسالتي للتاجر(رجل العمال) )))
اذا الدوله في السنين السابقه ساعدتك وشجعتك في انشاء مشروعك او مصنعك فليس لكي يقال لك الشيخ ذهب او الشيخ انقلع لا ساعدتك بالارض والقرض والتسهيلات والمناقصات لكي تساهم في اقتصاد البلد وتكون عون لابناء وطنك وتخلق راس مال وطني يدور برحاه ويثمر بالنفع على الوطن والمواطن …
اذا لم تستوعب ال2030 فحضر نفسك للافلاس ان شاء الله وانا اعلم ان ما استفدته من هذه البلد قد يكفي ميزانيات دول ولاكنك ستظهر لنا انك افلست والبعض قد يجهز تذاكر السفر فاذهب الى الجحيم
هزيم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين
توطين حراس امن واستقبال و لا ايش ؟
نبي توطين من الوظائف اللي ماسكينها الاجانب.
ولاراح نكلفكم تذاكر سفر ولا سكن خاص على حساب الشركة.