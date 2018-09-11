بالصور.. انطلاق مرسيدس EQC 400 4Matic 2020 بصورة رسمية بمحركين كهربائيين

واشنطن(صدى):

من المنتظر وصول مرسيدس EQC الي الولايات المتحدة في 2020 والسيارة تأتي بوحي السيارات ذات التصميم الكوبيه ولوحة قيادة A-Class , وقد أعلنت مرسيدس عن EQC 400 4Matic التي تتوفر بمحركين كهربائيين محرك لكل محور بقوة اجمالية 300 كيلوواط أو ما يعادل 402 حصان وعزم دوران 765 نيوتن متر مع قدرة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 5.1 ثانية .

ويتوفر للسيارة بطارية بقوة 80 كيلوواطساعة تكفي لقطع مسافة 450 كم كما يتوفر لها شاحن بنظام تبريد مائي بقوة 7.4 كيلوواطساعة ويمكن شحن السيارة من 10 الي 80% خلال 40 دقيقة من خلال محطات الشحن الخارجية. ومن المقرر بدء انتاج السيارة في بريمن في ألمانيا وفي مصنع بكين بنز في الصين وسيبدأ الانتاج للسيارة في عام 2019 .

وتحمل السيارة التصميم الفاخر المتطور لسيارات EQ الجديدة بجانب تكنولوجيا علامة مرسيدس المميزة وهو ما يستعرض خطوات الشركة نحو المستقبل . ولم تعلن مرسيدس سعر السيارة بعد ولكن لا يتوقع أن يكون سعرها رخيص على الاطلاق وستنافس سيارات على غرار جاجوار I-Pace وBMW iX3 وقد يبدأ سعرها من 80 ألف يورو وهو ما قد يعادل سعر أودي e-tron.