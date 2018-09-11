النيابة تكشف عن عقوبة من يزور خاتما أو علامة لجهة عامة

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن تقليد خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، يعد من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وتصل للسجن 7 سنوات، وبغرامة تصل إلى 700 ألف ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيها: ” من زوّر خاتمًا أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام، أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال ” .