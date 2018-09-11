بالصور.. حملات تفتيشية على مجالات التوطين الجديدة بالرياض والجوف

عادل الحربي(صدى):

شنت فرق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية على وكالات السيارات والأواني المنزلية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال في عدة مناطق، بالتزامن مع بدء الوزارة بتوطين المهن في منافذ البيع في 4 أنشطة.

كما نفذن مفتشات فرع الوزارة بمنطقة الرياض، حملة تفتيشية على محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار التوطين.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مجموعة من الصور خلال الحملات التفتيشية على المجالات السابقة في كل من ” منطقة الجوف، ومنطقة الرياض “، بمشاركة عدداً من الجهات الحكومية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، تطبيق توطين المهن في منافذ البيع في 4 أنشطة وهي ” محلات السيارات والدراجات النارية، محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية “.