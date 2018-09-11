بالصور.. حادث تصادم يسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص بمركز ” يلملم “
شهد مركز ” يلملم ” شمالي محافظة الليث حادث تصام؛ توفى على إثره ” معلم ” وأُصيب 3 آخرون.
وبالتطرق للتفاصيل، كان 4 من المعلمين في طريق عودتهم من مجمع مدارس ” الرنيفة ” وأثناء مرورهم بمنطقة تسمّى ” الحمراء ” فُوجئوا بسيارة أخرى يقودها مواطن، فحاولوا تفاديها إلا أنهم اصطدموا بها.
وأسفر الحادث عن وفاة أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين، إضافة لقائد السيارة الأخرى بإصابات بليغة كما شُوهد أحد المعلمين فاقداً الوعي.
تجدر الإشارة إلى أن دورية الشرطة الموجودة بمركز ” يلملم ” باشرت الحادث ، كذلك إسعافات جمعية الهلال الأحمر التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى النور بمكة المكرّمة.
هزيم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله.
الله يكفينا شر المطافيق اللي نشوفهم كل يوم في الطريق ، ويليتها اقتصرت على االشباب الطايشين الصغار في السن.
الا صار حتى الكبار مهابيل اهبل من الصغار.
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمهم ويشفي المصابين
اللهم لا تفجعنا بأحبتنا ولا تفجع أحبتنا بنا
يارب لطفك ورحمتك
دعاء السفر بعد قدرة الله يدفع عنك الكثير بإذن الله