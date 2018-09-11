نانسي عجرم تكشف سر وصف وائل كفوري للزواج بأنه ” منظومة فاشلة “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سبب وصف النجم وائل كفوري للزّواج بأنه ” منظومة فاشلة ” ، قائلة: ” يمكن هو بيقول هيك لأنه ماعاش تجربة زواج ناجحة قدرت تستمر ” .

وأضافت ” عجرم ” : ” لذلك من حقه يقول عن الزواج أنه منظومة فاشلة.. لكن أكيد الموضوع ده لا ينطبق على 80% من الناس.. الزواج لما يكون احترام وحب وثقة، وقتها بيكون ناجح ” .

وتحدثت نانسي عجرم عن حملها، قائلة: ” إذا كنت حامل في بنت هناك كتير من أشياء بناتي أنا محتفظة بيهم راح لبسها للبنت.. وإذا كان صبي سأشتري له ملابس جديدة بسبب اختلاف الألوان، فضلًا عن تغيير ألوان السرير ” ، مؤكدة أنها لا تتعرف على جنس مولودها حتى الآن.

يشار إلى أن النجم اللبناني وائل كفوري، كان قد وصف الزواج بهذا الوصف خلال استضافته ببرنامج ” تخاريف ” ، الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.