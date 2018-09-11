” كاف ” يجبر مصر على اللعب في استاد برج العرب

نواف السالم(صدى):

أجبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف ” ، اتحاد الكرة المصري على إقامة مباريات المنتخب المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، في استاد برج العرب.

وجاء ذلك على خلفية خطاب أرسله الاتحاد الأفريقي إلى الاتحاد المصري، مؤكدًا خلاله ضرورة تواجد الجماهير في المباريات التابعة لـ” كاف ” بنسبة 75% من سعة الاستاد.

وبعد هذا الخطاب لم يجد الاتحاد المصري أمامه سوى استاد برج العرب، نظرًا للإصلاحات الجارية في استاد القاهرة وما يسببه هذا الكم كم الجمهور من زحام داخل العاصمة، حيث يسع استاد برج العرب 60 ألف مشجع.

يُذكر أن منتخب مصر يواجه سوازيلاند في 10 أو 11 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، ثم تنتظره مباراة يوم 15 أو 16 بسوازيلاند فى الجولة الرابعة من البطولة.