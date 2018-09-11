مخرج يبعث رسالة لاجئ سوري غريق إلى هولندا

أماني الغامدي(صدى):

ساهم المخرج والمؤلف المسرحي السوري عروة الأحمد في القيام بايصال رسالة الشباب السوريين إلى هولندا؛ وذلك من خلال فيلمه ” رسالة أخيرة ” التي تسلط الضوء على حكاية ما قبل ركوب الشباب السوريين للبحر، وكيف يتخذ الشباب السوري هذا القرار.

ويحكي الفيلم قصة صحافي سوري يقيم في مصر وينتظر قاربه للمضي نحو أوروبا؛ بعدما انتهت صلاحية جواز سفره وكان عاجزًا عن تجديد إقامته هناك، فاضطر لاقتراض أموالٍ من أصدقائه كي يتمكن من السفر بحرًا من مصر إلى إيطاليا.

وعن ذلك، قال ” الأحمد ” : ” في هذا الفيلم، أردتُ منح العالم صورة الشباب السوريين وأسباب هجرتهم للغرب، ذلك أن كثيرًا من الناس لا يعرفون الأسباب الحقيقية لهجرتهم بشكلٍ دقيق، تلك التي يتحدث عنها فيلمي ” .

ويقتبس ” الأحمد ” فكرة الفيلم من قصة حقيقية لرسالة مجهولة تركها لاجئ سوري قبل غرق مركبه أثناء رحلةٍ غير شرعية، حيث أثارت آنذاك اهتمامًا واضحًا من وسائل الإعلام العربية والدولية.