” الصحة العالمية ” تكشف عن أكثر 10 أسباب مؤدية للوفاة في العالم

جنيف(صدى):

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تقريرًا كشفت فيه عن أكثر 10 أسباب للوفاة في العالم، والتي كان على رأسها مرض القلب الإفقاري والسكتة الدماغية.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الأسباب أسفرت عن وفاة 54% من الوفيات في العام 2016 من أصل 56.4 مليون حالة وفاة، حيث تسبب مرض القلب الإفقاري والسكتة الدماغية في وفاة 15% من جملة الوفيات حول العالم، فيما تسبب مرض الانسداد الرئوي بوفاة أكثر من 3 ملايين شخص.

أما أمراض سرطان الرئة وسرطان القصبات والشعب الهوائية، فأسفرت عن 1.7 مليون حالة وفاة، و ” السكري ” أدى لوفاة 1.6 مليون شخص، في حين بدأ تزايد عدد الوفيات الناتجة عن مرض الزهايمر إلى أكثر من ضعفين، حيث احتل المركز الخامس بالقائمة.

والمُلفت في التقرير، أن مرض نقص المناعة المكتسبة ” الإيدز ” قد خرج من القائمة، وذلك بعد انخفاض الوفيات الناجمة عنه من 1.5 مليون عام 2000 إلى مليون شخص عام 2016م.